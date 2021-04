Francesco De Gregori, “Il Principe” della canzone italiana (Di domenica 4 aprile 2021) Tra i cantautori più noti e importanti nella scena musicale italiana c’è sicuramente Francesco De Gregori. Classe 1951, romano e artista senza rivali, De Gregori da oltre 50 anni ci emoziona con le sue canzoni senza tempo. Figlio della musica popolare, il cantautore ha saputo coniugare i più svariati generi nel corso della sua carriera. I brani di De Gregori sono un mix irresistibile di sonorità.Anche i testi hanno un tocco magico. Spesso viene definito un vero e proprio poeta capace di trasformare le proprie emozioni in canzoni. Metafore, sinestesie, riflessioni sull’attualità, tematiche sociali e sulla storia sono onnipresenti nella musica di Francesco De Gregori. Francesco De Gregori, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021) Tra i cantautori più noti e importanti nella scena musicalec’è sicuramenteDe. Classe 1951, romano e artista senza rivali, Deda oltre 50 anni ci emoziona con le sue canzoni senza tempo. Figliomusica popolare, il cantautore ha saputo coniugare i più svariati generi nel corsosua carriera. I brani di Desono un mix irresistibile di sonorità.Anche i testi hanno un tocco magico. Spesso viene definito un vero e proprio poeta capace di trasformare le proprie emozioni in canzoni. Metafore, sinestesie, riflessioni sull’attualità, tematiche sociali e sulla storia sono onnipresenti nella musica diDeDe, ...

Advertising

rtl1025 : ?? “Donna Cannone”, “Alice”, la “Ballata dell’Uomo Ragno” : sono tantissimi i pezzi del Principe che hanno segnato l… - repubblica : Francesco De Gregori a New York: 'Non passo più la vita a pensare al futuro del mondo' - SkyTG24 : De Gregori compie 70 anni: da 'Rimmel' ad 'Alice', le frasi più belle delle sue canzoni - VengoNonVengo : RT @nomfup: Francesco De Gregori, che mi hai salvato la vita - M49liberorso : Tu non credere Se qualcuno ti dirà Che non sono più lo stesso ormai Sempre e per sempre Dalla stessa parte mi trove… -