Francesco a Pasqua si rivolge alle autorità: 'Superare i ritardi dei vaccini' (Di domenica 4 aprile 2021) Il Papa, nel messaggio di Pasqua trasmesso in mondovisione dalla Basilica di San Pietro, lancia un forte monito - denuncia esortando la Comunità internazionale a Superare i ritardi nella distribuzione ... Leggi su globalist (Di domenica 4 aprile 2021) Il Papa, nel messaggio ditrasmesso in mondovisione dalla Basilica di San Pietro, lancia un forte monito - denuncia esortando la Comunità internazionale anella distribuzione ...

Advertising

Pontifex_it : Fratello, sorella, se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce se… - Pontifex_it : Troppe guerre e troppa violenza ci sono ancora nel mondo! Il Signore, che è la nostra pace, ci aiuti a vincere la m… - vaticannews_it : #PapaFrancesco 'Perché, sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te. E, con Lui, sempre la vita… - cafiero_cc : RT @connessioniFP: ?? EDITORIALE, «Re-surgere» di @OcchettaF Per accompagnare la giornata di oggi vi consegnamo la riflessione di padre Fr… - Ventiseitre_ : RT @Pontifex_it: Troppe guerre e troppa violenza ci sono ancora nel mondo! Il Signore, che è la nostra pace, ci aiuti a vincere la mentalit… -