Francesca Fialdini ha recitato in una famosa fiction: ricordate quale? (Di domenica 4 aprile 2021) Francesca Fialdini è una conduttrice di successo, ma nella sua carriera ha anche abbracciato un altro ambito: ricordate in quale fiction ha recitato? Conduttrice tanto amata, Francesca Fialdini è al timone del programma Da noi… a ruota libera, che accompagna gli italiani nel pomeriggio domenicale. Ha iniziato la sua carriera lavorando in radio come collaboratrice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 4 aprile 2021)è una conduttrice di successo, ma nella sua carriera ha anche abbracciato un altro ambito:inha? Conduttrice tanto amata,è al timone del programma Da noi… a ruota libera, che accompagna gli italiani nel pomeriggio domenicale. Ha iniziato la sua carriera lavorando in radio come collaboratrice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MiChiamoFranco : @GalantoMassimo Se avessero scritto Francesca Fialdini avrei potuto cascarci... - zazoomblog : Francesca Fialdini confessa: “Vi svelo il mio tesoro” - #Francesca #Fialdini #confessa: #svelo - TvCircle1 : Dopo lo scivolone domenicale dell'attrice nel salotto di Francesca Fialdini (#DaNoiARuotaLibera), il post di scuse… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai Storia (canale 54) “È l’Italia, bellezza!” – In Sardegna con Francesca Fialdini - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai Storia (canale 54) “È l’Italia, bellezza!” – In Sardegna con Francesca Fialdini -