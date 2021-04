Francesca Chillemi selfie senza trucco: l’attrice di Che Dio Ci Aiuti al naturale (Di domenica 4 aprile 2021) Attrice in ascesa, protagonista indiscussa nella fiction Che Dio ci Aiuti Francesca Chillemi è di una bellezza mozzafiato che incanta anche quando appare acqua e sapone. L’ex Miss Italia in questi anni ha puntato sul suo talento e sui suoi modi di fare spontanei e sinceri per arrivare nel cuore dei fans e il suo ruolo d’Azzurra Leonardi le ha conferito quella popolarità del tutto meritata e quell’allure leggiadra e spensierata che accompagna la sua bellezza. Francesca Chillemi Solonotizie24Francesca Chillemi bellezza paradisiaca acqua e sapone Sul suo account Instagram condivide molti momenti delle sue giornate anche se per scelta preferisce non apparire con la figlia Rania d’appena 5 anni, e raramente si mostra con il compagno Stefano Rosso, figlio di Renzo, ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 4 aprile 2021) Attrice in ascesa, protagonista indiscussa nella fiction Che Dio ciè di una bellezza mozzafiato che incanta anche quando appare acqua e sapone. L’ex Miss Italia in questi anni ha puntato sul suo talento e sui suoi modi di fare spontanei e sinceri per arrivare nel cuore dei fans e il suo ruolo d’Azzurra Leonardi le ha conferito quella popolarità del tutto meritata e quell’allure leggiadra e spensierata che accompagna la sua bellezza.Solonotizie24bellezza paradisiaca acqua e sapone Sul suo account Instagram condivide molti momenti delle sue giornate anche se per scelta preferisce non apparire con la figlia Rania d’appena 5 anni, e raramente si mostra con il compagno Stefano Rosso, figlio di Renzo, ...

