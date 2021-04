Formazioni ufficiali Siviglia-Atletico Madrid, Liga 2020/2021 (Di domenica 4 aprile 2021) Le Formazioni ufficiali di Siviglia-Atletico Madrid, sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Liga 2020/2021. Sfida complicata per gli uomini di Simeone, primo in classifica, che scenderanno sul campo del Siviglia di Lopetegui, quarto in campionato. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di domenica 4 aprile. Di seguito le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Siviglia-Atletico Madrid: Siviglia: XI del #SevillaFC @Atleti Bono – J. Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña – Fernando, Jordán, Rakitic – Suso, Ocampos, De Jong.#WeareSevilla #NuncaTeRindas #SevillaFCAtleti pic.twitter.com/apOf8Strxm — Sevilla ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Ledi, sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di. Sfida complicata per gli uomini di Simeone, primo in classifica, che scenderanno sul campo deldi Lopetegui, quarto in campionato. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di domenica 4 aprile. Di seguito le scelte dei due tecnici.: XI del #SevillaFC @Atleti Bono – J. Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña – Fernando, Jordán, Rakitic – Suso, Ocampos, De Jong.#WeareSevilla #NuncaTeRindas #SevillaFCAtleti pic.twitter.com/apOf8Strxm — Sevilla ...

