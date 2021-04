(Di domenica 4 aprile 2021) Aumenta l’apprensione neldia seguitopositività al Coronavirus di 54e 6. A darne notizia è Aldo di Giacomo, segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria Spp. “Il virus è tornato nelfemminile died il ritorno è stato più irruente rispetto alle ondate precedenti. Da quanto appreso dagli ultimi dati forniti dall’Amministrazione sembra siano risultateal tampone molecolare 54”. Continua Di Giacomo: “Sappiamo inoltrepositività di 6 unità di Polizia Penitenziaria. Il numerico evidenziato pare sia in crescita”. “Vista l’entità del numero dei contagi potrebbero seriamente iniziare a mancare i posti in isolamento sanitario. Pare ...

Advertising

Tg3web : Preoccupa la notizia di un focolaio covid all'ospedale di Abbiategrasso, nel Milanese. Alcuni sanitari risultano po… - CorriereCitta : Focolaio nel carcere di Rebibbia: positive 54 detenute e 6 agenti, si valuta lo sfollamento della struttura - Ernesto78849094 : RT @che_elio: 'Giuseppe #Conte era una brava persona'? Leggere @franziskanava su @DomaniGiornale - e nel suo libro 'Il #focolaio'. #COVID19… - LauraCarrese : RT @Luca__Pagani: All'Ospedale Madonna delle grazie di Matera ci sono 7 sanitari contagiati. Erano già stati tutti vaccinati. - che_elio : 'Giuseppe #Conte era una brava persona'? Leggere @franziskanava su @DomaniGiornale - e nel suo libro 'Il #focolaio'… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio nel

La Gazzetta del Mezzogiorno

... da 'Villa Claudia', la casa di riposo in via dei Quartieri, dove ieri si è sviluppato un... semprePalermitano. "Ho mio papà di 84 anni, che è positivo ma sta bene - spiega Rita - ho ...... da 'Villa Claudia' , la casa di riposo in via dei Quartieri, dove ieri si sviluppato un... semprePalermitano.nel tempo necessario a capire che c'è un innesco di un focolaio, il soggetto ha già contagiato una marea di altre persone". Vi prego di autogestirvi, di comprendere che anche solo andare a fare gli ...(Fonte foto Domenica Live) “In questi anni l’abbiamo sempre cercata. – In esclusiva a Domenica Live nella puntata del 4 aprile le parole di Piera Maggio, la madre della piccola Denise Pipitone, scompa ...