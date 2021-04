Firenze: Volo della colombina tutto ok, bene per i raccolti (fotogallery) (Di domenica 4 aprile 2021) Accesa dal cardinale con un cero la colombina compie un Volo perfetto di andata e ritorno e incendia il Brindellone L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 aprile 2021) Accesa dal cardinale con un cero lacompie unperfetto di andata e ritorno e incendia il Brindellone L'articolo proviene daPost.

Advertising

DarioNardella : La Colombina ha fatto il suo volo con successo! Speriamo che sia di buon auspicio per #Firenze e per tutto il Paese… - giobettarini : RT @DarioNardella: La Colombina ha fatto il suo volo con successo! Speriamo che sia di buon auspicio per #Firenze e per tutto il Paese. E c… - FirenzePost : Firenze: Volo della colombina tutto ok, bene per i raccolti (fotogallery) - Pietro_Firenze : @marco_veracini Scoppio del Carro: volo perfetto della colombina, buona Pasqua / VIDEO - FOTO - Simo252525 : RT @DarioNardella: La Colombina ha fatto il suo volo con successo! Speriamo che sia di buon auspicio per #Firenze e per tutto il Paese. E c… -