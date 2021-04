Firenze: Pasqua blindata, il deserto per le ordinanze fotogallery) (Di domenica 4 aprile 2021) Le foto mostrano meglio di ogni altro commento la situazione. I cittadini sono impauriti dagli annunci di Speranza, dalle ordinanze di Giani, dalle circolari di Lamorgese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 aprile 2021) Le foto mostrano meglio di ogni altro commento la situazione. I cittadini sono impauriti dagli annunci di Speranza, dalledi Giani, dalle circolari di Lamorgese L'articolo proviene daPost.

Advertising

DarioNardella : Senza Scoppio del Carro, a #Firenze non è #Pasqua. Per motivi sanitari sarà senza pubblico ma potrete seguire la di… - palazzostrozzi : 'La Ferita' deve essere un simbolo di rinascita e di speranza: per una nuova ripresa e per un futuro in cui l'arte… - RaiNews : I musei sono chiusi anche durante queste feste di Pasqua. Vi portiamo alla scoperta di alcune opere, illustrate dai… - Noninfluente : RT @Losateresa: Noi, a #Firenze, a Pasqua si esagera. Ci manchi tanto. “I’ Brindellone” #BuonaPasqua2021 - visitorcity : RT @intoscana: #PASQUA2021 “Scoppio del Carro”. Torna una delle tradizioni più antiche di Firenze ma in forma ridotta e a porte chiuse, sa… -