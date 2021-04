Finale Sinner-Hurkacz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di domenica 4 aprile 2021) Jannik Sinner affronta Hubert Hurkacz nella Finale del Masters 1000 di Miami 2021. L’azzurro non si ferma più e oggi vuole conquistare il primo titolo ‘Mille’ della carriera. Lo fa da favorito contro l’amico e compagno di doppio polacco che a sorpresa ha eliminato in serie Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. Tutto pronto per la Finale di Miami. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida per il titolo tra Sinner e Hurkacz si disputa nella giornata odierna domenica 4 aprile, a partire dalle ore 19:00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 e 204 del telecomando), con Sky Go come supporto ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Jannikaffronta Hubertnelladeldi. L’azzurro non si ferma più evuole conquistare il primo titolo ‘Mille’ della carriera. Lo fa da favorito contro l’amico e compagno di doppio polacco che a sorpresa ha eliminato in serie Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. Tutto pronto per ladi. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida per il titolo trasi disputa nella giornata odierna domenica 4 aprile, a partire dalle ore 19:00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 e 204 del telecomando), con Sky Go come supporto ...

