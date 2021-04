FIGC, Gravina scrive al patron della Ternana: “Avete compiuto un’impresa esaltante, ritorno in B motivo d’orgoglio” (Di domenica 4 aprile 2021) La Ternana dopo una cavalcata straordinaria ha conquistato la promozione in Serie B.La compagine umbra ha dominato la sfida contro l'Avellino e ottenuto il pass per la cadetteria con addirittura quattro turni d'anticipo. Campionato più che perfetto quello disputato dagli uomini guidati da Cristiano Lucarelli che hanno rimediato una sola sconfitta nell'arco dell'intera stagione. A rendere omaggio all'impresa delle "Fere" anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha scritto una lettera al patron della Ternana (Stefano Bandecchi)."Caro Presidente, scrivo per rappresentarti i miei complimenti e quelli della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La Tua squadra è stata protagonista di un’impresa esaltante, ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 aprile 2021) Ladopo una cavalcata straordinaria ha conquistato la promozione in Serie B.La compagine umbra ha dominato la sfida contro l'Avellino e ottenuto il pass per la cadetteria con addirittura quattro turni d'anticipo. Campionato più che perfetto quello disputato dagli uomini guidati da Cristiano Lucarelli che hanno rimediato una sola sconfitta nell'arco dell'intera stagione. A rendere omaggio all'impresa delle "Fere" anche il presidente, Gabriele, che ha scritto una lettera al(Stefano Bandecchi)."Caro Presidente, scrivo per rappresentarti i miei complimenti e quelliFederazione Italiana Giuoco Calcio. La Tua squadra è stata protagonista di, ...

