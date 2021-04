Fiducia per la stagione balneare. Scarpetta dell'Abat di Civitanova: 'Sono già arrivate prenotazioni' (Di domenica 4 aprile 2021) Civitanova - Voglia di mare, nonostante tutto: già da questi giorni stanno arrivando le prenotazioni per la spiaggia. Civitanova piace e in molti, civitanovesi e turisti pendolari habituè, anche se l'... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 4 aprile 2021)- Voglia di mare, nonostante tutto: già da questi giorni stanno arrivando leper la spiaggia.piace e in molti, civitanovesi e turisti pendolari habituè, anche se l'...

Advertising

TeresaBellanova : Sento che possiamo vivere questa giornata di #Pasqua con un sentimento nuovo, di speranza e fiducia verso i mesi ch… - comilara : Auguro che il giorno del rinnovamento restituisca fiducia,speranza,sorriso a chi l’ha perso e ragioni per riavere… - virginiaraggi : Questa sera nella Basilica dei Santi XII Apostoli ho partecipato a “Una preghiera per l’Italia”, iniziativa del Ri… - Fla_Antonelli : RT @Deputatipd: In questo anno difficile abbiamo riscoperto l’importanza della solidarietà, dell’accoglienza, dell’esserci l’uno per l’altr… - Danae0308 : RT @elisabettap38: @GiuseppeConteIT Auguri Presidente @GiuseppeConteIT per una Pasqua di #fiducia e #speranza, con tutto il cuore! #AvantiC… -