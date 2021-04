Fiamme in abitazione a Padula, famiglia sorpresa dal rogo: nessun ferito (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incendio è scoppiato all’alba di stamani in un sottotetto di un’abitazione in via Nazionale di Padula, nel Salernitano. Il rogo ha avuto origine, molto probabilmente, dalla canna fumaria del camino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina che, guidati dal caposquadra Pasquale Ruberto, hanno spento le Fiamme impiegando diverse ore e provvedendo anche alla bonifica di focolai residui con la messa in sicurezza della struttura. Non si segnalano feriti tra i quattro componenti della famiglia proprietaria dell’abitazione sorpresi dalle Fiamme mentre dormivano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incendio è scoppiato all’alba di stamani in un sottotetto di un’in via Nazionale di, nel Salernitano. Ilha avuto origine, molto probabilmente, dalla canna fumaria del camino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina che, guidati dal caposquadra Pasquale Ruberto, hanno spento leimpiegando diverse ore e provvedendo anche alla bonifica di focolai residui con la messa in sicurezza della struttura. Non si segnalano feriti tra i quattro componenti dellaproprietaria dell’sorpresi dallementre dormivano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

