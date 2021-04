Festino con parlamentari, tanti vip al party abusivo: è polemica (Di domenica 4 aprile 2021) Scoperto un Festino con parlamentari ed alti funzionari, il tutto senza rispettare le norme anti pandemia attualmente vigenti. Festino con parlamentari, il tutto mentre imperversa la pandemia. La notizia è stata accolta con biasimo generale da parte di stampa ed opinione pubblica ed ora monta la polemica dove è accaduto questo spiacevole episodio. Leggi anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 4 aprile 2021) Scoperto unconed alti funzionari, il tutto senza rispettare le norme anti pandemia attualmente vigenti.con, il tutto mentre imperversa la pandemia. La notizia è stata accolta con biasimo generale da parte di stampa ed opinione pubblica ed ora monta ladove è accaduto questo spiacevole episodio. Leggi anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

romeoagresti : ?? La #Juventus è intenzionata a multare #Dybala, #Arthur e #McKennie per il festino - con annessa violazione delle… - StampaTorino : Festino da 20 persone a casa Mckennie con Dybala e Arthur, violate le norme anti Covid - forumJuventus : [La Stampa] Festino da 20 persone a casa McKennie con Dybala e Arthur, violate le norme anti Covid. Juve intenziona… - SpockEva : @miiannoio E davvero, continuo a non capire il nesso tra un tweet ironico e che indirettava alcuni della mia tl con… - dori_hoxhaaa : il festino è sbagliato con o senza tommaso, non è che gli altri possono eh sia chiaro fanno pena tutti -