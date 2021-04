Fedez in diretta Instagram col deputato Pd Zan: “Legge contro l’omofobia bloccata da senatore leghista” (Di domenica 4 aprile 2021) Il rapper e influencer Fedez, che già nei giorni scorsi era intervenuto contro alcune frasi del senatore leghista Pillon, è tornato sul tema del ddl contro l’omofobia, bloccato al Senato dopo l’approvazione alla Camera. Il cantante ne ha discusso in una diretta Instagram con il promotore del testo della Legge, il deputato Pd Alessandro Zan. La diretta, a sostegno dell’approvazione del provvedimento, punta a sfatare le “fake news”‘ come quelle secondo cui la Legge in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere “introduce il reato di opinione“. “Se le mie affermazioni producono una condizione di pericolo di discriminazione o violenza, ... Leggi su tpi (Di domenica 4 aprile 2021) Il rapper e influencer, che già nei giorni scorsi era intervenutoalcune frasi delPillon, è tornato sul tema del ddl, bloccato al Senato dopo l’approvazione alla Camera. Il cantante ne ha discusso in unacon il promotore del testo della, ilPd Alessandro Zan. La, a sostegno dell’approvazione del provvedimento, punta a sfatare le “fake news”‘ come quelle secondo cui lain materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere “introduce il reato di opinione“. “Se le mie affermazioni producono una condizione di pericolo di discriminazione o violenza, ...

