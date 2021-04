Fedez e Zan, duetto vergognoso contro la Meloni. FdI: «Sono deliranti e ossessionati» (video) (Di domenica 4 aprile 2021) Una diretta Instagram di Fedez col deputato Pd Alessandro Zan per sponsorizzare la legge sull’omofobia. Finita la campagna dei Ferragnez contro Fontana e Moratti per la vaccinazione della nonna del cantante, cantante e influncer passano a un altro tema molto radical chic. Ovviamente contro il centrodestra. Fedez e Zan, un duetto vergognoso e indecente La diretta Instagram di Fedez è stata dedicata ai nemici del ddl Zan. Con attacchi pesantissimi soprattutto a Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ma anche al presidente della Commissione Giustizia in Senato, Andrea Ostellari, che osa dare priorità alle leggi su mafia, pandemia e carceri. Infatti, secondo Fedez, che passa la vita tra il suo attico milanese e la villa di Los Angeles, oggi la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 aprile 2021) Una diretta Instagram dicol deputato Pd Alessandro Zan per sponsorizzare la legge sull’omofobia. Finita la campagna dei FerragnezFontana e Moratti per la vaccinazione della nonna del cantante, cantante e influncer passano a un altro tema molto radical chic. Ovviamenteil centrodestra.e Zan, une indecente La diretta Instagram diè stata dedicata ai nemici del ddl Zan. Con attacchi pesantissimi soprattutto a Giorgiae Matteo Salvini. Ma anche al presidente della Commissione Giustizia in Senato, Andrea Ostellari, che osa dare priorità alle leggi su mafia, pandemia e carceri. Infatti, secondo, che passa la vita tra il suo attico milanese e la villa di Los Angeles, oggi la ...

Advertising

VanityFairIt : Sono sempre di più le voci degli artisti che si schierano a favore dell’approvazione del disegno di legge Zan, la l… - LaStampa : Omofobia, Fedez in campo con Zan: “Fate discutere la legge” - repubblica : Omofobia, dopo Elodie anche Fedez difende la legge Zan e attacca la Lega - DrApocalypse : #Fedez vs. #Ostellari, volano stracci sul DDL Zan: “Tratta 100.000 persone come dei c0glioni”… - XSVNFL0WER : stasera ho visto tutta la diretta salvata sulle igtv di fedez con Alessandro Zan dove parlano del DDL ZAN. vi invit… -