Fedez dà il colpo di grazia alla Lombardia: le stories seppelliscono la comunicazione istituzionale (Di domenica 4 aprile 2021) Nessuno si ricorderà mai del comunicato stampa di Ats Milano sulla vicenda del vaccino alla nonna di Fedez. Questo ci sembra ormai chiaro. Perché i Ferragnez hanno dimostrato quello che, in realtà, la politica aveva già intuito: conta molto di più la realtà che viene raccontata sui social network che quella che i tradizionali canali di comunicazione istituzionale provano a fornire attraverso le loro “versioni ufficiali” dei fatti. Diciamoci la verità: vent’anni fa non avremmo mai messo in dubbio – per un criterio di selezione e priorità delle fonti – le parole provenienti dall’ufficio stampa di un’azienda sanitaria ospedaliera, se confrontate con quelle di un privato cittadino, sebbene molto famoso. LEGGI ANCHE > Chiara Ferragni e il vaccino “ad influencer” alla nonna di Fedez ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 4 aprile 2021) Nessuno si ricorderà mai del comunicato stampa di Ats Milano sulla vicenda del vaccinononna di. Questo ci sembra ormai chiaro. Perché i Ferragnez hanno dimostrato quello che, in realtà, la politica aveva già intuito: conta molto di più la realtà che viene raccontata sui social network che quella che i tradizionali canali diprovano a fornire attraverso le loro “versioni ufficiali” dei fatti. Diciamoci la verità: vent’anni fa non avremmo mai messo in dubbio – per un criterio di selezione e priorità delle fonti – le parole provenienti dall’ufficio stampa di un’azienda sanitaria ospedaliera, se confrontate con quelle di un privato cittadino, sebbene molto famoso. LEGGI ANCHE > Chiara Ferragni e il vaccino “ad influencer”nonna di...

Ultime Notizie dalla rete : Fedez colpo La Regione Lombardia ha più paura della Ferragni che della Procura ...che proviene da un persona così posta e che parla ad un pubblico molto trasversale è un colpo ... Fedez, smutandandosi in poche ore per evitare la brutta figura internazionale, come se la preoccupazione ...

Johanna Hauksdottir, ex Fabio Volo/ Ritorno di fiamma tra i due? Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Fabio Volo "Fedez? La beneficienza si fa in silenzio"/ Il rapper replica e... Johanna, di origini islandese, non sapeva neppure chi fosse Fabio ...

Colpo basso di Fedez, anche l'Uomo Ragno fa gli auguri a Leo Il Tempo Johanna Hauksdottir, ex Fabio Volo/ Ritorno di fiamma tra i due? Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Fabio Volo "Fedez? La beneficienza si fa in silenzio"/ Il rapper replica e... Johanna, di origini islandese, non sapeva neppure chi fosse Fabio ...

In Lombardia gli 80enni saranno vaccinati anche senza prenotazione (ma solo per 4 giorni) Mentre impazza la polemica dopo la vicenda della nonna di Fedez raccontata su Instagram da Chiara Ferragni ... Le vaccinazioni Lombardia over 80, dunque, provano a dare un colpo di coda. “Dal 7 all’11 ...

