Federica visita la tomba della figlia La rubano dall’auto 60 uova di Pasqua destinate alla beneficenza

(Di domenica 4 aprile 2021)va a fardi Lavinia,di 9 anni morta per una rara malattia, e le60di(Screenshot)È davvero triste e amareggiante quanto accaduto a, mamma di Lavinia, bambina di 9 anni morta ad agosto dello scorso anno a causa di una malattia rara. A denunciare il gesto ignobile accadutole è statastessa tramite un video pubblicato su Facebook. La donna era andata a fardi suaaveva parcheggiato la sua auto, carica di sessantadicirca da vendere per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Federica visita

Formatonews

Una delle cose che mi ha più colpito durante laè stato il quadro di San Luca che dipinge la ... Penso al personaggio di, la scienziata 'madre' di Luca/Raffaello. In tutti i personaggi ...Hanno preso parte i presidenti dei CCA (per l'ASP Messina, Antonio Giardina,Cocuzza e ... subito dopo Pasqua, come già anticipato dal commissario nazionale Francesco Paolo Figliuolo in...Storie Italiane, Eleonora Daniele e il dramma di Lina Sastri: "Dolorosissimo non poter dire addio ai propri cari" Anche nella puntata di Storie Italiane ...Dopo il Tempio di Apollo e la statua di Igea, dea della salute, oggi saranno rivelati i risultati delle scoperte a San Casciano dei Bagni ...