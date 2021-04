Famiglia avvelenata dalla Mandragola a Canicattì (Agrigento) (Di domenica 4 aprile 2021) Famiglia avvelenata dalla mandragora: 4 persone in ospedale, una donna trasferita in Rianimazione La Famiglia avvelenata dalla Mandragola, in stato di allucinazione, è arrivata al pronto soccorso. Tutti sono stati sottoposti a lavanda gastrica e sono in stato di osservazione cardiaca e respiratoria. Quattro persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare: due ultra settantenni e Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021)mandragora: 4 persone in ospedale, una donna trasferita in Rianimazione La, in stato di allucinazione, è arrivata al pronto soccorso. Tutti sono stati sottoposti a lavanda gastrica e sono in stato di osservazione cardiaca e respiratoria. Quattro persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare: due ultra settantenni e

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia avvelenata Scambiano mandragora per borraggine, intera famiglia avvelenata Agrigento - Hanno scambiato la madragora per borragine e, dopo averla raccolta in campagna, l'hanno cucinata e mangiata. Una famiglia di quattro persone, due settantenni e due 40enni, è finita al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì per avvelenamento. Subito dopo averla mangiata, si sono sentiti male e sono arrivati ...

