Fabio Volo fa la guerra ai social nel film Genitori vs Influencer

(Di domenica 4 aprile 2021) I figli adolescenti: croce e delizia di ogni genitore. Cambiano le generazioni e i motivi di conflitto, ma la sostanza rimane la stessa. E visto che siamo nell’epoca d’oro deimedia, ecco che sono loro a diventare il motivo del contendere. O meglio, questo è quello che sostienevs. Iltargato Sky stasera in tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Per passare una serata di Pasqua in allegria in compagnia di. La trama divsPaolo è un professore di filosofia, vedovo, che ha dovuto crescere da solo sua figlia Simone. Pronuncia alla francese, naturalmente. Padre e figlia hanno un bellissimo rapporto. Ma poi arriva l’adolescenza e, quindi, i guai. Come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone ...

Advertising

infoitcultura : Fabio Volo, il ricordo del papà - infoitcultura : FABIO VOLO/ 'Sono un padre premuroso, ma se posso evito volentieri la Dad' - infoitcultura : Verissimo, Fabio Volo smentisce le voci di crisi con Joanna: «Mi ha arricchito, anche per le sue mancanze» - infoitcultura : Fabio Volo: 'Johanna mi ha reso una persona migliore' - saturnprojctor : madonna deddy letteralmente il figlio illegittimo di fabio volo e gio evan io sono PIENA -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Volo

...parata in bello stile di Handanovic su una conclusione aldi Sansone, quindi al 24 doppio cambio per il Bologna: entra Vignato per Sansone e Svanberg prende il posto di Dominguez. (agg. di..., il rapporto complicato con il padre: "Un'incapacità di esprimere le emozioni", ospite nella puntata di oggi di Verissimo , ripercorre con Silvia Toffanin alcune tappe ...Genitori vs Influencer, il film con Fabio Volo disponibile in prima assoluta su Sky Cinema Uno dal 4 aprile e on demand e streaming su NOW.Volo ha affermato che suo padre gli ha insegnato a sua volta a essere padre con "la sua presenza, ma anche con la sua assenza".