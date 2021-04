F1, Sergio Perez: “L’anno in McLaren mi ha cambiato, contava più la politica che la pista, ora sono un pilota migliore” (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo un 2020 di altissimo livello, coronato anche dalla vittoria nel Gran Premio di Sakhir e, l’approdo in Red Bull a fine stagione, Sergio Perez sa di giocarsi moltissimo in questa nuova annata. Il primo appuntamento stagionale, sulla stessa pista del Bahrain, lo ha visto chiudere con una grandissima rimonta fino al quinto posto, anche se tra qualifiche e partenza, i problemi non sono mancati per il pilota nato a Guadalajara. Il messicano spiega come ora, giunto all’età di 31 anni, si senta un protagonista della Formula Uno migliore rispetto a qualche tempo fa: “Penso di essere un pilota più completo ora – le sue parole riportate da Speedweek – Ho vissuto una carriera importante con tappe che mi hanno segnato e permesso di crescere sotto ogni punto di vista. Tra ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo un 2020 di altissimo livello, coronato anche dalla vittoria nel Gran Premio di Sakhir e, l’approdo in Red Bull a fine stagione,sa di giocarsi moltissimo in questa nuova annata. Il primo appuntamento stagionale, sulla stessadel Bahrain, lo ha visto chiudere con una grandissima rimonta fino al quinto posto, anche se tra qualifiche e partenza, i problemi nonmancati per ilnato a Guadalajara. Il messicano spiega come ora, giunto all’età di 31 anni, si senta un protagonista della Formula Unorispetto a qualche tempo fa: “Penso di essere unpiù completo ora – le sue parole riportate da Speedweek – Ho vissuto una carriera importante con tappe che mi hanno segnato e permesso di crescere sotto ogni punto di vista. Tra ...

