Extreme E - Arabia Saudita, vittoria per il team di Rosberg (Di domenica 4 aprile 2021) Debutto positivo per la Extreme E, la nuova serie elettrica off-road pensata per unire il motorsport alla salvaguardia dell'ambiente. La prima vittoria assoluta è andata alla coppia Kristoffersson-Taylor del team Rosberg X Racing che, in finale, ha avuto la meglio sul duo Hansen-Munnings della Andretti United XE. Terzo posto per l'equipaggio Loeb-Gutierrez, del team X44 di Lewis Hamilton. vittoria schiacciante. La location è stata quella desertica di AlUla, in Arabia Saudita. Nel primo weekend della storia della nuova Extreme E si è così riproposto il vecchio duello Rosberg-Hamilton che ha infiammato la Formula 1, ma questa volta i piloti erano solamente team manager. Non sono mancate le emozioni in ... Leggi su quattroruote (Di domenica 4 aprile 2021) Debutto positivo per laE, la nuova serie elettrica off-road pensata per unire il motorsport alla salvaguardia dell'ambiente. La primaassoluta è andata alla coppia Kristoffersson-Taylor delX Racing che, in finale, ha avuto la meglio sul duo Hansen-Munnings della Andretti United XE. Terzo posto per l'equipaggio Loeb-Gutierrez, delX44 di Lewis Hamilton.schiacciante. La location è stata quella desertica di AlUla, in. Nel primo weekend della storia della nuovaE si è così riproposto il vecchio duello-Hamilton che ha infiammato la Formula 1, ma questa volta i piloti erano solamentemanager. Non sono mancate le emozioni in ...

Advertising

MnJpsf1uk : RT @FormulaPassion: #ExtremeE | Nella finale in Arabia Saudita la squadra di Nico #Rosberg ha battuto il team Andretti e quello di Lewis #H… - FormulaPassion : #ExtremeE | Nella finale in Arabia Saudita la squadra di Nico #Rosberg ha battuto il team Andretti e quello di Lewi… - Luca_Zunino : È scattata in Arabia Saudita la Extreme E, il rally per suv elettrici con equipaggi misti. Sette prove in due giorn… - forix : Extrem E, Saudi Arabia, semi-final 2: T.Hansen/C.Munnings (Andretti United Extreme E, Spark Odyssey 21), 11'30.564, 91.751 km/h - tweetonlondon : Watch: Extreme E - Desert X-Prix semi-final & crazy race in Saudi Arabia -