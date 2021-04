Extreme E - Arabia Saudita, vittoria per il team di Rosberg (Di domenica 4 aprile 2021) Debutto positivo per la Extreme E, la nuova serie elettrica off-road pensata per unire il motorsport alla salvaguardia dell'ambiente. La prima vittoria assoluta è andata alla coppia Kristoffersson-Taylor del team Rosberg X Racing che, in finale, ha avuto la meglio sul duo Hansen-Munnings della Andretti United XE. Terzo posto per l'equipaggio Loeb-Gutierrez, del team X44 di Lewis Hamilton. vittoria schiacciante. La location è stata quella desertica di AlUla, in Arabia Saudita. Nel primo weekend della storia della nuova Extreme E si è così riproposto il vecchio duello Rosberg-Hamilton che ha infiammato la Formula 1, ma questa volta i piloti erano solamente team manager. Non sono mancate le emozioni in ... Leggi su quattroruote (Di domenica 4 aprile 2021) Debutto positivo per laE, la nuova serie elettrica off-road pensata per unire il motorsport alla salvaguardia dell'ambiente. La primaassoluta è andata alla coppia Kristoffersson-Taylor delX Racing che, in finale, ha avuto la meglio sul duo Hansen-Munnings della Andretti United XE. Terzo posto per l'equipaggio Loeb-Gutierrez, delX44 di Lewis Hamilton.schiacciante. La location è stata quella desertica di AlUla, in. Nel primo weekend della storia della nuovaE si è così riproposto il vecchio duello-Hamilton che ha infiammato la Formula 1, ma questa volta i piloti erano solamentemanager. Non sono mancate le emozioni in ...

Advertising

dinoadduci : Extreme E - Arabia Saudita, vittoria per il team di Rosberg - drew_may_7 : RT @Jalopnik: Former F1 Champion Nico Rosberg's Extreme E Team Dominates Inaugural Saudi Arabia X Prix - MSafe369 : Extreme E: tappa Alula Arabia Saudita - MSafe369 : Extreme E: la Rosberg X Racing domina in Arabia Saudita - infoitsport : Extreme E - Arabia Saudita, vittoria per il team di Rosberg - -