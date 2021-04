Esplosione in un appartamento a Trieste: morto un giovane, ferita una donna (Di domenica 4 aprile 2021) Esplosione con risvolti drammatici questa mattina a Tieste. Un giovane è morto e una donna è rimasta ferita a causa di una tremenda deflagrazione verificatasi in un appartamento nel popoloso rione di... Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 aprile 2021)con risvolti drammatici questa mattina a Tieste. Une unaè rimastaa causa di una tremenda deflagrazione verificatasi in unnel popoloso rione di...

Advertising

rtl1025 : ?? Un giovane è morto e una donna è rimasta ferita a causa di un'#esplosione verificatasi in un appartamento nel rio… - il_piccolo : Esplosione a Trieste, il video girato per il Piccolo da Massimo Silvano - GianenricoCere4 : RT @rtl1025: ?? Un giovane è morto e una donna è rimasta ferita a causa di un'#esplosione verificatasi in un appartamento nel rione di San G… - Gazzettino : #esplosione in un appartamento a #trieste: morto un giovane, donna ferita - valfredomang : RT @rtl1025: ?? Un giovane è morto e una donna è rimasta ferita a causa di un'#esplosione verificatasi in un appartamento nel rione di San G… -