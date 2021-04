Eni: il contratto di espansione favorirà il ricambio generazionale (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr – Il primo aprile Eni e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il contratto di espansione (introdotto nel 2019 dal decreto Crescita e prorogato con la Legge di Bilancio 2021). Con questa mossa, l’Ente nazionale idrocarburi punta a rilanciare“il ricambio generazionale attraverso l’implementazione di azioni volte a creare maggiore occupazione, con l’introduzione di nuove competenze e nuovi mestieri da acquisire dal mercato del lavoro”. Eni: il contratto di espansione e i dettagli dell’accordo Ciò che è avvenuto giovedì scorso, però, non si comprende se non si analizza la ratio del contratto di espansione Eni in presenza di una riorganizzazione aziendale. Si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr – Il primo aprile Eni e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ildi(introdotto nel 2019 dal decreto Crescita e prorogato con la Legge di Bilancio 2021). Con questa mossa, l’Ente nazionale idrocarburi punta a rilanciare“ilattraverso l’implementazione di azioni volte a creare maggiore occupazione, con l’introduzione di nuove competenze e nuovi mestieri da acquisire dal mercato del lavoro”. Eni: ildie i dettagli dell’accordo Ciò che è avvenuto giovedì scorso, però, non si comprende se non si analizza la ratio deldiEni in presenza di una riorganizzazione aziendale. Si ...

