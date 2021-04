Emergenza Covid, “dieci milioni di italiani a rischio povertà”: il tragico ritratto di uno studio (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr – ritratto a dir poco spaventoso quello che emerge da uno studio di Unimpresa: sono oltre 10,4 milioni gli italiani a rischio povertà, tra i 4 milioni di disoccupati e i 6,3 milioni di occupati ma in situazioni instabili o economicamente deboli, il numero degli italiani che non ce la fa, in piena Emergenza Covid, è ampio e in crescita. Covid e povertà, il ritratto di Unimpresa Lo studio, condotto dal Centro studi di Unimpresa, si riferisce a fine 2020 e conta oltre 1,2 milioni di soggetti in più rispetto a un’analoga rilevazione relativa al 2015, con una crescita significativa del 13%. Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr –a dir poco spaventoso quello che emerge da unodi Unimpresa: sono oltre 10,4gli, tra i 4di disoccupati e i 6,3di occupati ma in situazioni instabili o economicamente deboli, il numero degliche non ce la fa, in piena, è ampio e in crescita., ildi Unimpresa Lo, condotto dal Centro studi di Unimpresa, si riferisce a fine 2020 e conta oltre 1,2di soggetti in più rispetto a un’analoga rilevazione relativa al 2015, con una crescita significativa del 13%. Il ...

