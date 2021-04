Elenoire Ferruzzi grave per Covid, Luigi Favoloso: “L’ho vista in giro”. Denunciato dall’avvocato di lei (VIDEO) (Di domenica 4 aprile 2021) Elenoire Ferruzzi ricoverata in ospedale per Coronavirus Nelle ultime ore Luigi Mario Favoloso è tornato a far parlare di sé scatenando una grossa polemica sui social. In questi giorni sul web si è diffusa a macchia d’olio la notizia riguardante la situazione di salute di Elenoire Ferruzzi, ricoverata in terapia intensiva a causa del Covid-19. Ad inizio settimana il caro amico Angelo Mazzone, che costantemente aggiorna i fan della donna sulle sue condizioni di salute, sui social ha scritto: “Elenoire non risponde alle cure, il primario dice di prepararsi al peggio”. Mentre il giorno dopo è giunta la prima buona notizia: “La situazione è sempre stabile ed è molto critica in compenso è migliorata l’ossigenazione e sembrerebbe un piccolo passettino in ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 4 aprile 2021)ricoverata in ospedale per Coronavirus Nelle ultime oreMarioè tornato a far parlare di sé scatenando una grossa polemica sui social. In questi giorni sul web si è diffusa a macchia d’olio la notizia riguardante la situazione di salute di, ricoverata in terapia intensiva a causa del-19. Ad inizio settimana il caro amico Angelo Mazzone, che costantemente aggiorna i fan della donna sulle sue condizioni di salute, sui social ha scritto: “non risponde alle cure, il primario dice di prepararsi al peggio”. Mentre il giorno dopo è giunta la prima buona notizia: “La situazione è sempre stabile ed è molto critica in compenso è migliorata l’ossigenazione e sembrerebbe un piccolo passettino in ...

