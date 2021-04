“El Chakracanta. Live in Buenos Aires”, il nuovo album di Stefano Bollani (Di domenica 4 aprile 2021) La cover di “El Chakracanta. Live in Buenos Aires” il nuovo album di Stefano Bollani Si intitola El Chakracanta. Live in Buenos Aires il nuovo album orchestrale di Stefano Bollani. Un caleidoscopio di sonorità che, oltre a Libertango di Ástor Piazzolla e Don Agustín Bardi di Horacio Salgán, comprende due lavori originali per pianoforte e orchestra del compositore e pianista milanese, Concerto azzurro e Concerto verde. Stefano Bollani (foto di Valentina Cenni). Leggi anche › Stefano ... Leggi su iodonna (Di domenica 4 aprile 2021) La cover di “Elin” ildiSi intitola Elinilorchestrale di. Un caleidoscopio di sonorità che, oltre a Libertango di Ástor Piazzolla e Don Agustín Bardi di Horacio Salgán, comprende due lavori originali per pianoforte e orchestra del compositore e pianista milanese, Concerto azzurro e Concerto verde.(foto di Valentina Cenni). Leggi anche ›...

Ultime Notizie dalla rete : Chakracanta Live STEFANO BOLLANI esce "El Chakracanta / Live in Buenos Aires" 'El Chakracanta / Live in Buenos Aires' è il nuovo album orchestrale di Stefano Bollani registrato dal vivo in Argentina. Il nuovo disco di Bollani contiene, accanto ai due tanghi "Libertango" di Ástor ...

Valentina Cenni e Stefano Bollani, innamorati della vita Avete altri progetti nel cassetto? B: Io ho un disco che esce il 26 marzo, El Chakracanta / Live in Buenos Aires , è la registrazione live di due concerti per pianoforte e orchestra, con musiche di ...

Stefano Bollani: El Chakracanta, live in Buenos Aires Rai News STEFANO BOLLANI esce “El Chakracanta / Live in Buenos Aires” "El Chakracanta / Live in Buenos Aires" è il nuovo album orchestrale di Stefano Bollani registrato dal vivo in Argentina ...

Musica, esce in tutto il mondo “El Chakracanta / Live in Buenos Aires” di Bollani “El Chakracanta / Live in Buenos Aires”, l’attesissimo nuovo album orchestrale di Stefano Bollani registrato dal vivo in Argentina, esce oggi - venerdì 26 marzo - a livello mondiale come CD e in forma ...

