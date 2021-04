Egitto, richiesta ufficiale al Liverpool per poter convocare Salah per le Olimpiadi (Di domenica 4 aprile 2021) L’Egitto scrive al Liverpool per ottenere un importante sì. Quello del club inglese per quanto riguarda la possibilità da parte della federazione nordafricana di poter convocare il fuoriclasse ex Roma per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Non è affatto scontato che la risposta sia positiva, visto che in caso di partenza per il Giappone dell’attaccante esterno questi andrebbe a perdere qualcosa come sei settimane di preparazione. Il presidente della federcalcio egiziana Ahmed Megahed è fiducioso: “La dirigenza del Liverpool ha risposto al nostro messaggio dicendo che discuterà della situazione con il giocatore”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) L’scrive alper ottenere un importante sì. Quello del club inglese per quanto riguarda la possibilità da parte della federazione nordafricana diil fuoriclasse ex Roma per ledi Tokyo 2020. Non è affatto scontato che la risposta sia positiva, visto che in caso di partenza per il Giappone dell’attaccante esterno questi andrebbe a perdere qualcosa come sei settimane di preparazione. Il presidente della federcalcio egiziana Ahmed Megahed è fiducioso: “La dirigenza delha risposto al nostro messaggio dicendo che discuterà della situazione con il giocatore”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Egitto, richiesta ufficiale al #Liverpool per poter convocare #Salah per le #Olimpiadi - TerroneDoc : RT @sabrina__sf: AGGIORNAMENTO Ever Given L'Egitto ha inoltrato alla Evergreen una richiesta di risarcimento di un miliardo di dollari e fi… - giandomenic45 : RT @sabrina__sf: AGGIORNAMENTO Ever Given L'Egitto ha inoltrato alla Evergreen una richiesta di risarcimento di un miliardo di dollari e fi… - il_brigante07 : RT @sabrina__sf: AGGIORNAMENTO Ever Given L'Egitto ha inoltrato alla Evergreen una richiesta di risarcimento di un miliardo di dollari e fi… - arquer12 : RT @sabrina__sf: AGGIORNAMENTO Ever Given L'Egitto ha inoltrato alla Evergreen una richiesta di risarcimento di un miliardo di dollari e fi… -