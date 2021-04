Ecco il 'nuovo Covid': "È una variante di preoccupazione" (Di domenica 4 aprile 2021) Alessandro Ferro VOC 202012/01 è il nome della variante inglese cominciata a diffondersi dal mese di dicembre. "Sta aumentando la sua prevalenza in Italia ed ha una maggiore contagiosità": Ecco cosa ci hanno detto due esperti Tutto è iniziato più di un anno fa con il ceppo originario partito da Wuhan. Nel corso dei mesi, Covid-19 si è evoluto mutando più volte a partire già dalla scorsa primavera: dopo l'estate è stato il turno della variante spagnola importata dalle vacanze estive ma ancora non c'era un netto dominio come quello di questi ultimi mesi. La variante inglese in Italia Poi, nel picco della seconda ondata, l'Italia ancora sequenziava molto poco ed era quasi impossibile identificare quale fosse la variante dominante. Nel corso dei mesi la situazione è ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 aprile 2021) Alessandro Ferro VOC 202012/01 è il nome dellainglese cominciata a diffondersi dal mese di dicembre. "Sta aumentando la sua prevalenza in Italia ed ha una maggiore contagiosità":cosa ci hanno detto due esperti Tutto è iniziato più di un anno fa con il ceppo originario partito da Wuhan. Nel corso dei mesi,-19 si è evoluto mutando più volte a partire già dalla scorsa primavera: dopo l'estate è stato il turno dellaspagnola importata dalle vacanze estive ma ancora non c'era un netto dominio come quello di questi ultimi mesi. Lainglese in Italia Poi, nel picco della seconda ondata, l'Italia ancora sequenziava molto poco ed era quasi impossibile identificare quale fosse ladominante. Nel corso dei mesi la situazione è ...

