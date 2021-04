Droga | Draghi dà la delega all’antiproibizionista Fabiana Dadone L’ira di Giorgia Meloni

(Di domenica 4 aprile 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, ha affidato laalle politiche contro laalla ministra per le Politiche giovanili,, del Movimento 5 Stelle. La scelta del premier ha scatenatodel centrodestra, in particolare di Fratelli d’Italia, che sta all’opposizione, e di Forza Italia, che invece fa parte della maggioranza di governo. Sul tema della, infatti,, infatti, è dichiaratamente schierata su posizioni antiprobizioniste. Va all’attacco in particolare la leader di Fratelli d’Italia (FdI),: “Per anni FdI ha chiesto l’assegnazione dellaperché era scandaloso che nessuno si occupasse a tempo pieno dell’emergenza ...

Con una 'semplice' foto, quella con i tacchi rossi in bella vista sulla scrivania del ministero, aveva sollevato un vespaio di polemiche, indignando pure le donne. Che è tutto dire. Ma affidando alla ......maggioranza per la delega sullaaffidata alla ministra M5S alle Politiche giovanili, Fabiana Dadone. Il maggiorente di Forza Italia, Maurizio Gasparri, minaccia di far saltare il governoGOVERNO/IL CENTRODESTRA SI SCHIERA CONTRO LA DELEGA ALLA MINISTRA DADONE di Marcello Campo ROMA. Le prime mosse del governo sulle droghe alzano la tensione all’interno della maggioranza, scossa anche ...03 aprile 2021 a. a. a. (Adnkronos) - 'Da anni Fdi chiede un imponente piano di lotta alla droga, una riforma del sistema dei servizi pubblici e privati per le dipendenze patologiche, oltre al finanzi ...