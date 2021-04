Dove passeranno la Pasqua i reali europei (in era coronavirus)? (Di domenica 4 aprile 2021) Dove passeranno la Pasqua i royal europei? Questa seconda Settimana Santa in era coronavirus concederà poche libertà anche a loro. Con rare eccezione. Per esempio l’ottantenne regina Margrethe di Danimarca nel 2020 per via del confinamento non aveva potuto trascorrere la Pasqua, come tradizione comanda, nel Palazzo di Marselisborg, sua residenza estiva dal 1967. Quest’anno la sovrana, che ha già ricevuto il vaccino, potrà raggiungere il maestoso palazzo sulla cost est della Danimarca dove la famiglia reale, prima della pandemia, era solita riunirsi anche a Natale. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 aprile 2021) Dove passeranno la Pasqua i royal europei? Questa seconda Settimana Santa in era coronavirus concederà poche libertà anche a loro. Con rare eccezione. Per esempio l’ottantenne regina Margrethe di Danimarca nel 2020 per via del confinamento non aveva potuto trascorrere la Pasqua, come tradizione comanda, nel Palazzo di Marselisborg, sua residenza estiva dal 1967. Quest’anno la sovrana, che ha già ricevuto il vaccino, potrà raggiungere il maestoso palazzo sulla cost est della Danimarca dove la famiglia reale, prima della pandemia, era solita riunirsi anche a Natale.

