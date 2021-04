Donna senza vestiti in un tombino, era lì da 3 settimane: “Risucchiata nelle fogne mentre nuotavo” (Di domenica 4 aprile 2021) Una Donna avrebbe trascorso tre settimane nei canali fognari di una città prima di essere salvata dai vigili del fuoco. L’incredibile storia arriva dalla Florida Può sembrare una storia assurda ed inverosimile ma quanto accaduto pochi giorni fa in un sobborgo della Florida è più reale che mai. La scoperta l’ha fatta un runner che L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 4 aprile 2021) Unaavrebbe trascorso trenei canali fognari di una città prima di essere salvata dai vigili del fuoco. L’incredibile storia arriva dalla Florida Può sembrare una storia assurda ed inverosimile ma quanto accaduto pochi giorni fa in un sobborgo della Florida è più reale che mai. La scoperta l’ha fatta un runner che L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

nylonday : RT @JamesStephane4: Il desiderio di una donna è un territorio senza limiti...? - murhnho : RT @JamesStephane4: Il desiderio di una donna è un territorio senza limiti...? - JamesStephane4 : Il desiderio di una donna è un territorio senza limiti...? - dario_dioni : ????????????È il modo fallace per denigrare una persona senza entrare nel merito delle valutazioni espresse,ma attaccando… - TittiNesta : Come Giulia dimostra con i fatti di essere una DONNA e non una bambina come in tanti dicevano senza neanche provare… -