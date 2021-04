Donbas | no alle provocazioni e sì alla diplomazia Parla l’amb dell’Ucraina

(Di domenica 4 aprile 2021) “La Russia continua la sua politica aggressiva nei confronti”, diceasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk commentando con Formiche.net le notizie che arrivano dal confine orientale del suo Paese a proposito di nuovi dispiegamenti di truppe russe. La guerra deldura da sette anni, quasi 14mila i morti, molti di più gli sfollati. I ribelli separatisti filo-russi secondo Kiev sono coordinati con il Cremlino e affiancati da unità clandestine russe — nell’Ucraina orientale e in Crimea (dove la Russia ha annesso la penisola senza legittimità internazionale) continua quella che viene considerata da molti analisti la prima guerra ibrida di Vladimir Putin. Mosca nega. Sia il coinvolgimento nelle province di Donetsk e Lugansk, sia l’attuale rafforzamento appena oltre il fronte. Il governo russo dichiara di avere il ...

