Domenica Live, Ferdinando Guglielmotti: «Sono follemente innamorato di Barbara D?Urso». Lei lo respinge in diretta (Di domenica 4 aprile 2021) A Domenica Live, Ferdinando Guglielmotti, primo eliminato dall?Isola dei Famosi: «Ero innamorato follemente di Barbara D?Urso».Barbara D?Urso, nel suo salotto... Leggi su leggo (Di domenica 4 aprile 2021) A, primo eliminato dall?Isola dei Famosi: «ErodiD?Urso».D?Urso, nel suo salotto...

Advertising

carmelitadurso : Col serale ci rivediamo in autunno! Vi ricordo che da Pasqua Domenica Live si ALLUNGA con 4 ore di diretta! Tanta i… - sportface2016 : LIVE - #Coronavirus, i dati odierni e il bollettino in #Lombardia - sportface2016 : LIVE - #Coronavirus, i dati odierni e il bollettino in #Italia - vers4ce_ : #prelemi si parla di fariba a domenica live #mellos - Thepissedcat : Domenica Live, Barbara d'Urso chiude il microfono a Brosio: 'Nelle mie trasmissioni non lo consento' Ecco a voi la… -