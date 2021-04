Domenica Live, anticipazioni: cosa accadrà nella puntata del 4 aprile? (Di domenica 4 aprile 2021) Durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda venerdì 2 aprile, Barbara d'Urso ha come sempre dato le anticipazioni sulla puntata di Domenica Live. In questo caso però la conduttrice di casa Mediaset non ha rivelato gli ospiti. La d'Urso ha infatti solo spiegato che Domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, andrà in onda un esperimento che sarà in grado di lasciare tutti a bocca aperta. Se siete curiosi di scoprire cosa succederà davvero durante la puntata di oggi di Domenica Live, non dimenticate di sintonizzarvi su Canale 5 dalle 14.40 alle 17.00. In questa fascia oraria debutterà infatti uno spazio dedicato all'informazione e all'attualità che andrà ad arricchire in maniera ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 aprile 2021) Durante l'ultimadi Pomeriggio 5 andata in onda venerdì 2, Barbara d'Urso ha come sempre dato lesulladi. In questo caso però la conduttrice di casa Mediaset non ha rivelato gli ospiti. La d'Urso ha infatti solo spiegato che, giorno di Pasqua, andrà in onda un esperimento che sarà in grado di lasciare tutti a bocca aperta. Se siete curiosi di scopriresuccederà davvero durante ladi oggi di, non dimenticate di sintonizzarvi su Canale 5 dalle 14.40 alle 17.00. In questa fascia oraria debutterà infatti uno spazio dedicato all'informazione e all'attualità che andrà ad arricchire in maniera ...

Advertising

carmelitadurso : Col serale ci rivediamo in autunno! Vi ricordo che da Pasqua Domenica Live si ALLUNGA con 4 ore di diretta! Tanta i… - infoitcultura : Domenica Live: anticipazioni 4 marzo. Barbara sfida Mara Venier - infoitcultura : Domenica 4 aprile 2021: ospiti Domenica In, Da Noi a Ruota Libera e Domenica Live - Luca230783 : RT @francesco_9809: Ma cosa è accaduto tra Silvia Toffanin e Barbara d'Urso? Da mesi durante #verissimo non passano promo né di Live, né di… - conci66aa : RT @_gemmona_: barbara ti prego la voglio domani a domenica live -