Domenica In: Cristiano Malgioglio racconta il dramma del melanoma (Di domenica 4 aprile 2021) Cristiano Malgioglio racconta il dramma del melanoma a Domenica In: “Mi sento un miracolato”. Poi la lettera dal suo compagno: “Ti aspetto” Foto da www.CristianoMalgioglio.comCristiano Malgioglio ospite a Domenica In, racconta del suo momento molto delicato e doloroso, infatti parlando della sua carriera e dei tanti successi non ha nascosto i momenti più bui. Qualche anno fa ha scoperto di avere un melanoma e, grazie all’aiuto dei medici, è riuscito a sconfiggerlo e a riprendersi la sua vita. Malgioglio: “Mi sento un miracolato”. Malgioglio ha dichiarato a Mara Venier di essersi sentito e di sentirsi molto fortunato ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 aprile 2021)ildelIn: “Mi sento un miracolato”. Poi la lettera dal suo compagno: “Ti aspetto” Foto da www..comospite aIn,del suo momento molto delicato e doloroso, infatti parlando della sua carriera e dei tanti successi non ha nascosto i momenti più bui. Qualche anno fa ha scoperto di avere une, grazie all’aiuto dei medici, è riuscito a sconfiggerlo e a riprendersi la sua vita.: “Mi sento un miracolato”.ha dichiarato a Mara Venier di essersi sentito e di sentirsi molto fortunato ...

