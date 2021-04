Direttore o direttora? Venezi | “La Boldrini ha usato le mie parole per riemergere dalle ceneri”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 4 aprile 2021) “Sono anni che dico che voglio essere chiamatad’orchestra. Tanto rumore per nulla. E comunque non l’ho certo fatto per scaldare gli animi”. Torna sulla questione che tanto ha fatto discutere Beatrice. Lo fa in una lunga intervista al Primato nazionale. Pianista, compositore e, soprattutto,d’orchestra – qualifica rivendicata dal palco di Sanremo – mai si sarebbe aspettata tante e tali reazioni alle sua. E sistema per le feste chi l’ha criticata.: “Le femministe democratiche che democratiche non sono” “Ho notato tante reazioni diverse in base agli interlocutori”. Prima stilettata durissima: “Sulle affermazioni delle femministe democratiche, che democratiche evidentemente non sono, ci ho riso sopra. Mi spiace dire che hanno replicato modelli maschili per ...