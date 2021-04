DIRETTA MotoGP, GP Doha 2021 LIVE: Martin al comando, Bagnaia 4° in rimonta e Valentino Rossi terzultimo (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12/22: IL SORPASSO DI Bagnaia!!!! Rins dietro e ora sono tre le Ducati davanti: Martin, Zarco e Bagnaia. Miller 5°, mentre Quartararo sale in settima posizione, Morbidelli 14° e Valentino Rossi 20°. 11/22: La situazione non cambia con Martin che rimane al comando sul passo dell’1’55” a precedere di 417 millesimi Zarco. Rins è terzo a 0?713 e Bagnaia quarto a 0?958. Attenzione che lo spagnolo tenta la fuga. Quartararo e Vinales sono ottavo e nono, mentre Morbidelli è 14° e Valentino Rossi purtroppo 20°. 10/22: Bagnaia e Miller si fanno strada, guadagnando la posizione su Espargaro: “Pecco” e l’australiano in quarta e quinta ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12/22: IL SORPASSO DI!!!! Rins dietro e ora sono tre le Ducati davanti:, Zarco e. Miller 5°, mentre Quartararo sale in settima posizione, Morbidelli 14° e20°. 11/22: La situazione non cambia conche rimane alsul passo dell’1’55” a precedere di 417 millesimi Zarco. Rins è terzo a 0?713 equarto a 0?958. Attenzione che lo spagnolo tenta la fuga. Quartararo e Vinales sono ottavo e nono, mentre Morbidelli è 14° epurtroppo 20°. 10/22:e Miller si fanno strada, guadagnando la posizione su Espargaro: “Pecco” e l’australiano in quarta e quinta ...

SkySportMotoGP : MotoGP, GP Doha: la diretta live della gara del Qatar #SkyMotoGP #MotoGP #DohaGP #SkyMotori - SkySportMotoGP : ?? VIÑALES È UN MISSILE (?? #MotoGP) ?? Pecco sul podio, erroraccio di Mir I risultati ? - Etzi2891 : RT @SkySportMotoGP: ?? Martin vola con la Pramac ( -16 giri ??) ?? Aprilia da sogno, Bagnaia in rimonta IL LIVE ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Martin vola con la Pramac ( -16 giri ??) ?? Aprilia da sogno, Bagnaia in rimonta IL LIVE ? - SkySportMotoGP : ?? Martin vola con la Pramac ( -16 giri ??) ?? Aprilia da sogno, Bagnaia in rimonta IL LIVE ? -