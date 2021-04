Denise Pipitone, martedì l’esito del test del gruppo sanguigno di Olesya Rostova in diretta. Il legale di Piera Maggio interrogherà la ragazza russa (Di domenica 4 aprile 2021) C’è grande attesa per l’esito del test di confronto del Dna tra quello di Denise Pipitone e Olesya Rostova, la giovane che non solo dice di esser stata rapita da bambina e di essere in cerca della sua famiglia ma assomiglia anche a Piera Maggio, la madre di della bambina scomparsa nel 2004 a Mazzara del Vallo. L’annuncio sarà dato in diretta durante la trasmissione “Lasciali parlare“, in onda sull’emittente russa Primo canale: nel corso della puntata ci sarà anche il primo confronto faccia a faccia tra l’avvocato Giacomo Frazzitta e la giovane ragazza in cerca della propria madre. “A Olesya farò alcune domande per ricostruire la sua infanzia. Insieme ai risultati scientifici che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) C’è grande attesa perdeldi confronto del Dna tra quello di, la giovane che non solo dice di esser stata rapita da bambina e di essere in cerca della sua famiglia ma assomiglia anche a, la madre di della bambina scomparsa nel 2004 a Mazzara del Vallo. L’annuncio sarà dato indurante la trasmissione “Lasciali parlare“, in onda sull’emittentePrimo canale: nel corso della puntata ci sarà anche il primo confronto faccia a faccia tra l’avvocato Giacomo Frazzitta e la giovanein cerca della propria madre. “Afarò alcune domande per ricostruire la sua infanzia. Insieme ai risultati scientifici che ...

