Denise Pipitone | martedì il faccia a faccia tra il legale della famiglia e Olesya Rostova Attesi i risultati dei test del sangue

Il caso di Denise Pipitone, la bambina rapita nel 2004 a Mazara del Vallo, in Sicilia, potrebbe arrivare a un punto di svolta. martedì, 6 aprile, è infatti atteso il primo confronto tra l'avvocato di Piera Maggio – madre di Denise – Giacomo Frazzitta e la giovane russa Olesya Rostova, in cerca della propria mamma. Il faccia a faccia avverrà durante la trasmissione Lasciali parlare, in onda sulla tv russa. E' proprio in quella trasmissione che la giovane ha fatto il suo appello, tra le lacrime, raccontando di essere stata rapita anche lei 17 anni fa. Rostova sarà in studio, mentre l'avvocato Frazzitta sarà collegato in diretta da Marsala. «A Olesya farò alcune domande ...

