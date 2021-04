Denise Pipitone, la mamma furiosa: “In Russia sanno già la verità” (Di domenica 4 aprile 2021) La madre di Denise Pipitone, Piera Maggio, sta aspettando impazientemente i risultati del test del DNA fatto in Russia Dopo la vicenda che ha visto protagonista la giovane russa Olesya Rostova e la sua ricerca della madre, gli occhi sono tutti puntati su Piera Maggio. Infatti, la somiglianza tra le due donne è davvero strabiliante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 4 aprile 2021) La madre di, Piera Maggio, sta aspettando impazientemente i risultati del test del DNA fatto inDopo la vicenda che ha visto protagonista la giovane russa Olesya Rostova e la sua ricerca della madre, gli occhi sono tutti puntati su Piera Maggio. Infatti, la somiglianza tra le due donne è davvero strabiliante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

