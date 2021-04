Denise Pipitone | la genetista italiana che si occupa del caso | ' Olesya è stata blindata | non riusciamo ad avere il gruppo sanguigno'

(Di domenica 4 aprile 2021) Suld icrescono le polemiche, soprattutto in merito al test del DNA. Marina Baldi, intervidall'agenzia Dire in merito agli ultimi sviluppi della vicenda che riguarda...

Advertising

MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, martedì il 'faccia a faccia' tra l'avvocato di Piera Maggio e la ragazza russa #denisepipitone… - domenicalive : A #DomenicaLive le ultimissime sul caso Denise Pipitone - StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - ilmeteoit : #DENISE #PIPITONE: in attesa della prova del #DNA con la ragazza russa - Maryeterngif1 : Denise Pipitone, 'segregata dai rom?': Olesya Rostova, il ricordo chiave nel faccia a faccia che può chiudere il ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Sul caso d icrescono le polemiche, soprattutto in merito al test del DNA. Marina Baldi, intervistata dall'agenzia Dire in merito agli ultimi sviluppi della vicenda che riguarda, ...In attesa che domani la televisione russa renda noti i risultati degli esami che riveleranno se Olesya Rostova sia effettivamente sua figlia, scomparsa a Mazara del Vallo il primo ...Sono trascorsi diciassette anni da quando Denise Pipitone è stata inghiottita in un buco nero mentre era a pranzo dalla nonna e giocava con il suo cuginetto. TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Denise ...L’avvocato Giacomo Frazzitta avrà un confronto con la giovane russa Olesya Rostova durante la trasmissione “Lasciali parlare”, in onda martedì sull’emittente russa Primo canale. DENISE PIPITONE È OLES ...