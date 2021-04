Denise Pipitone, i risultati del Dna saranno annunciati in diretta dalla tv russa: ecco quando (Di domenica 4 aprile 2021) Il caso di Denise Pipitone da circa una settimana si è riaperto: il volto di Olesya Rostova, una ragazza trovata in un campo nel 2005, è su tutti i giornali. Mercoledì scorso, Chi l’ha visto ha ricostruito la storia di Denise e della madre Piera Maggio. «Vi racconto com’è andata. – ha spiegato Federica Sciarelli – La segnalazione è nata quasi per caso, da una nostra telespettatrice che ha riferito che a Mosca c’è una giovane donna che ha la stessa età di Denise e che somiglia molto a Piera Maggio, la mamma della piccola scomparsa 17 anni fa. Forse è una suggestione ma la giovane donna ha la stessa età che avrebbe oggi Denise». La Sciarelli ribadisce che tutti hanno i piedi per terra, «Piera ne ha viste e passate tante in questi anni. Le coincidenze temporali e la somiglianza, tuttavia, ci sono». Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 aprile 2021) Il caso dida circa una settimana si è riaperto: il volto di Olesya Rostova, una ragazza trovata in un campo nel 2005, è su tutti i giornali. Mercoledì scorso, Chi l’ha visto ha ricostruito la storia die della madre Piera Maggio. «Vi racconto com’è andata. – ha spiegato Federica Sciarelli – La segnalazione è nata quasi per caso, da una nostra telespettatrice che ha riferito che a Mosca c’è una giovane donna che ha la stessa età die che somiglia molto a Piera Maggio, la mamma della piccola scomparsa 17 anni fa. Forse è una suggestione ma la giovane donna ha la stessa età che avrebbe oggi». La Sciarelli ribadisce che tutti hanno i piedi per terra, «Piera ne ha viste e passate tante in questi anni. Le coincidenze temporali e la somiglianza, tuttavia, ci sono». Leggi ...

