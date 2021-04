Delitto di Avetrana | cosa fanno nella vita Sabrina Misseri e Cosima Serrano 11 anni dopo la morte di Sarah Scazzi

(Di domenica 4 aprile 2021) Era il 26 agosto 2010 quando si iniziò a parlare del caso, 15enne discomparsa nel nulla, in un caldo giorno d’estate in cui sarebbe invece dovuta andare al mare con la cugina. Inizialmente si pensò ad un allontanamento volontario della 15enne: la copertura mediatica del caso fu eclatante. Piano piano si fece strada tra gli inquirenti l’ipotesi che potesse trattarsi di un caso di omicidio: successivi sviluppi, tra cui la confessione (poi ritrattata) dello zio Michele, il ritrovamento del cadavere e l’arresto di altri due membri della famiglia (), avrebbe portato il casoad essere conosciuto come uno dei più complessi della recente storia di ...

ilpopolano : Blog Post: DELITTO DI AVETRANA - - ilpopolano : Blog Post: DELITTO AVETRANA - - ilpopolano : Blog Post: IL DELITTO DI AVETRANA LA SCOMPARSA - -

Ultime Notizie dalla rete : Delitto Avetrana

L'HuffPost

...35 - CHI HA UCCISO MIO MARITO? - 2 PARTE NOVE 19:00 - Riaccendiamo i fuochi 1 Stagione Ep.1 20:00 - Fratelli di Crozza 9 Stagione Ep.4 21:25 - Revenant - Redivivo 23:30 - Ildi00:50 ...Disse questo a Sabrina Misseri, la giovane condannata per il celebrediche chiamò anche 'babbalona' e non si risparmiò con la madre Cosima alla quale fece notare: 'Suo marito non dà ...Violenza sessuale e sequestro di persona sono le accuse di una figlia ai genitori: parla lo psichiatra e giallista Francesco Tornesello.Massimiliano Cristiano: lavoro, età, figli, vita privata Massimiliano Cristiano è noto per essere l’ex marito di una delle criminologhe più famose in Italia, Roberta Bruzzone. Della vita privata dell’ ...