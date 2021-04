Debutto sul mercato della nuova Huawei Band 6, adesso è ufficiale (Di domenica 4 aprile 2021) Non ci sono più dubbi sulla nuova Huawei Band 6, finalmente ufficiale. Il braccialetto intelligente del produttore cinese include uno schermo AMOLED da 1.47 pollici con risoluzione di 368 x 194 pixel, la connettività Bluetooth 2.4GHz, BT5.0 e BLE ed è contraddistinta da dimensioni pari a 43 x 25.4 x 10.99mm (distribuite in un peso di 18 gr.). Huawei Band 6 presenta un pulsante fisico laterale (attraverso cui sarà possibile impartire comandi al dispositivo), un sensore ottico per il battito cardiaco ed un 6-axis IMU sensor (Accelerometer sensor e Gyroscope sensor). Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 5ATM ed è compatibile con Android 6.0 e successive, e con iOS 9.0 e successive. La ricarica avviene tramite un connettore magnetico, e sono fino a 96 le attività fisiche ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 aprile 2021) Non ci sono più dubbi sulla6, finalmente. Il braccialetto intelligente del produttore cinese include uno schermo AMOLED da 1.47 pollici con risoluzione di 368 x 194 pixel, la connettività Bluetooth 2.4GHz, BT5.0 e BLE ed è contraddistinta da dimensioni pari a 43 x 25.4 x 10.99mm (distribuite in un peso di 18 gr.).6 presenta un pulsante fisico laterale (attraverso cui sarà possibile impartire comandi al dispositivo), un sensore ottico per il battito cardiaco ed un 6-axis IMU sensor (Accelerometer sensor e Gyroscope sensor). Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 5ATM ed è compatibile con Android 6.0 e successive, e con iOS 9.0 e successive. La ricarica avviene tramite un connettore magnetico, e sono fino a 96 le attività fisiche ...

