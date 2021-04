Da Milano in Serbia: vaccino in sole 24 ore (Di domenica 4 aprile 2021) Rosa Scognamiglio Sul sito dell’ambasciata italiana le informazioni per chi è interessato Vaccinarsi all'estero? Ora si può. L'invito arriva dalla Serbia, uno dei Paesi dell'Unione Europa dove la campagna vaccinale procede a passo spedito. "Dall'11 gennaio - si legge sul sito dell'ambasciata italiana a Belgrado -dall’11 gennaio anche i cittadini stranieri (con o senza permesso di soggiorno), oltre a quelli serbi, possono esprimere il loro interesse per la vaccinazione contro COVID-19 compilando un semplice questionario sul Portale eGovernment (eUprava)". Ma non è tutto. Si può persino esprime una preferenza tra le varie opzioni di vaccino. "Si può optare per i vaccini Pfizer, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca e Moderna. - prosegue ancora la nota - È possibile esprimere anche una scelta multipla". Il turismo del ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 aprile 2021) Rosa Scognamiglio Sul sito dell’ambasciata italiana le informazioni per chi è interessato Vaccinarsi all'estero? Ora si può. L'invito arriva dalla, uno dei Paesi dell'Unione Europa dove la campagna vaccinale procede a passo spedito. "Dall'11 gennaio - si legge sul sito dell'ambasciata italiana a Belgrado -dall’11 gennaio anche i cittadini stranieri (con o senza permesso di soggiorno), oltre a quelli serbi, possono esprimere il loro interesse per la vaccinazione contro COVID-19 compilando un semplice questionario sul Portale eGovernment (eUprava)". Ma non è tutto. Si può persino esprime una preferenza tra le varie opzioni di. "Si può optare per i vaccini Pfizer, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca e Moderna. - prosegue ancora la nota - È possibile esprimere anche una scelta multipla". Il turismo del ...

