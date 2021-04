Da Domenica In la dolce dedica a Malgioglio | il biglietto del suo fidanzato turco

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 4 aprile 2021) Tra gli ospiti della puntata diIN di oggi 4 aprile 2021, anche Cristianoper una lunga chiacchierata con Mara Venier. Un momento di confidenze, confessioni tra amici, qualche preoccupazione da raccontare ma anche la voglia di far sorridere il pubblico a casa! Non è mancato nulla nel momento che ha vistoprotagonista, neppure una bellissima sorpresa da parte deldi cui Cristiano parla sempre ma che non vede da tempo a causa del covid 19 e della difficoltà di muoversi. “Sono molto emozionato come se fosse la prima intervista. Questo studio mi appartiene, ho lavorato qui con Giletti. Mara Venier è la persona con cui mi confido” ha detto Cristiano accomodandosi sulla poltrona di Mara Venier. La conduttrice gli ha anche chiesto di togliersi gli occhiali da ...