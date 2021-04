Cristiano Malgioglio, chi è il nutrizionista fidanzato turco (Di domenica 4 aprile 2021) Cristiano Malgioglio, che vedremo tra gli ospiti di oggi di “Domenica In” ha un giovane fidanzato. Il paroliere ed ex gieffino ha dichiarato di essere legato ad un 38 enne nutrizionista turco che gestisce una palestra insieme al fratello. In un’intervista al settimanale “Chi” Malgioglio aveva raccontato l’incontro con il fidanzato: “Il classico colpo di fulmine. Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Non sapeva nulla di me – ha proseguito – Ricordo che le prime sere restava spiazzato quando vedeva che, girando per strada, tutti mi guardavano. Inizialmente davo il merito al mio ciuffo poi ha scoperto la verità e non si è scomposto minimamente”.Lui mi guardava come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021), che vedremo tra gli ospiti di oggi di “Domenica In” ha un giovane. Il paroliere ed ex gieffino ha dichiarato di essere legato ad un 38 enneche gestisce una palestra insieme al fratello. In un’intervista al settimanale “Chi”aveva raccontato l’incontro con il: “Il classico colpo di fulmine. Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Non sapeva nulla di me – ha proseguito – Ricordo che le prime sere restava spiazzato quando vedeva che, girando per strada, tutti mi guardavano. Inizialmente davo il merito al mio ciuffo poi ha scoperto la verità e non si è scomposto minimamente”.Lui mi guardava come ...

