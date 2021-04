Covid, Visco: strumento principale per ripresa economica è vaccinazione (Di domenica 4 aprile 2021) 'Lo strumento principale che abbiamo al momento non è né monetario né fiscale, sono le vaccinazioni'. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in un'intervista al Financial ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 aprile 2021) 'Loche abbiamo al momento non è né monetario né fiscale, sono le vaccinazioni'. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, in un'intervista al Financial ...

