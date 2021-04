Covid Veneto, oggi 1.185 contagi e 24 morti: bollettino 4 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.185 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi 4 aprile. Si registrano altri 24 morti, secondo l’ultima tabella aggiornata. Il totale dei positivi da inizio emergenza sale a 388.786 casi. Gli attuali positivi sono 37.467. In totale i decessi nella Regione sono 10.738 da inizio pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.185 i nuovida coronavirus in, secondo i dati dell’ultimodi. Si registrano altri 24, secondo l’ultima tabella aggiornata. Il totale dei positivi da inizio emergenza sale a 388.786 casi. Gli attuali positivi sono 37.467. In totale i decessi nella Regione sono 10.738 da inizio pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

MediasetTgcom24 : Padova, positiva al Covid continuava a visitare i suoi pazienti: una dentista rischia l'accusa di epidemia colposa… - zaiapresidente : ??????? Come si usa il nuovo portale per prenotare le vaccinazioni anti-Covid, attivo dal 1° aprile. Ecco spiegato, i… - infoitsalute : Covid, contagi anche a Pasqua. Oltre 300 in Veneto, una trentina nel Veronese - infoitsalute : Covid Veneto, oggi 1.185 contagi e 24 morti: bollettino 4 aprile - pisqu4no : RT @larenait: #COVID19 , a Verona 177 nuovi casi e 10 morti in 24 ore, quasi la metà dei decessi registrati in tutto Veneto. Qui il bollett… -